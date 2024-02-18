Galatasaray'dan ayrılan Christian Lyundama'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Christian Luyindama, sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırdıktan sonra yeni bir başlangıca adım attı. Fransa basınına yansıyan haberlere göre, Luyindama'nın Çin'den bir takımla sözleşme imzalamak üzere olduğu belirlendi.

Yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, 30 yaşındaki futbolcu kısa bir süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Çin'e transfer oldu. Galatasaray'da toplamda 79 maça çıkan Luyindama, bu süre zarfında 5 gol atıp, 2 asist yaparak performansını göstermişti.





Galatasaray taraftarları, Luyindama'nın ayrılışıyla birlikte yeni takımında başarılı olmasını ve kariyerine Çin'de devam etmesini umuyor. Futbolcu, tecrübesiyle dikkat çeken bir stoper olarak biliniyor ve Çin macerasında neler başarabileceği merak konusu oldu. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte, Luyindama'nın yeni takımındaki performansı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Luyindama'nın Galatasaray'dan ayrılışı, Türk futbolseverleri tarafından ilgiyle karşılanırken, Çin macerasının detayları merak konusu haline geldi. Tecrübeli stoper, Galatasaray forması altında gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanmış ve önemli bir isim haline gelmişti.





Çin'e transfer olmasıyla birlikte, Luyindama'nın yeni takımındaki rolü ve performansı futbol dünyasında büyük bir spekülasyon konusu haline geldi. Galatasaray'daki başarılarıyla adından söz ettiren Kongolu futbolcunun, Çin ligine adaptasyon süreci ve takımındaki liderlik rolü, futbolseverlerin dikkatini çeken konular arasında.

Luyindama'nın Çin macerası, Türk futboluyla birlikte uluslararası futbol sahnesinde de takip edilecek. Tecrübeli stoperin yeni takımındaki performansı, hem Galatasaray taraftarları hem de genel futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Futbol dünyasındaki gelişmelerin yanı sıra Luyindama'nın Çin serüveni, spor gündeminin önemli başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.