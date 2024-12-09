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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna dair detayları açıkladı; diz ve ayak bileğinde zorlama ve kanama tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:06
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz Açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin endişe verici bir açıklama yaptı. Rakip takım oyuncusu Rey Manaj'ın sert faulüne maruz kalan Yılmaz, sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu şu şekilde belirtildi: "Rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi sonucunda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sponsor hastanemiz Medicana'da gerçekleştirilen MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmıştır."

Ayrıca, Sivasspor maçında ağrı yaşayan Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda da orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Her iki futbolcunun tedavi sürecine başlandığı belirtilirken, sahalara dönüş süreleri hakkında kesin bir zaman verilmediği ve yoğun maç takvimine göre klinik seyirlerinin değerlendirileceği ifade edildi.

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