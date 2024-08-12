Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Davinson Sanchez'in Sağlık Durumu

Galatasaray Spor Kulübü, Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

MR Sonuçları Aydınlatıldı

Açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının ardından yapılan MR tetkikinde, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Tedavi Süreci Başladı

Kulüp, Davinson Sanchez'in tedavi sürecine hemen başlandığını da duyurdu. Taraftarlar, Kolombiyalı oyuncunun bir an önce sahalara dönüşünü bekliyor.