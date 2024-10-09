DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

Galatasaray'dan Divan Kurulu Toplantısı Açıklamaları

Galatasaray Kulübü divan toplantısında başkan Dursun Özbek, başarılarını ve yeni hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:33
Galatasaray'dan Divan Kurulu Toplantısı Açıklamaları

Galatasaray Kulübü'nde Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Galatasaray Kulübü, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısını, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenledi. Toplantının başkanlığını Aykutalp Derkan yürütürken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve diğer yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Dursun Özbek'ten Başarılar ve Hedefler

Konu ile ilgili konuşan Dursun Özbek, geçtiğimiz sezonun tüm branşlarda başarılı geçtiğini belirtti. Özbek, "2023-24 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla toplamda 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Tüm sporcu kardeşlerimize, teknik ekiplerimize ve kulüp personelimize teşekkür ediyorum. Kadın futbol takımımız, geçtiğimiz sezon lig şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıyla Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Erkek futbolunda ise Avrupa'da özlediğimiz başarıları elde etmek ve 25. şampiyonluğumuzu kazanarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak istiyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Mayıslar bizimdir!" ifadelerini kullandı.

Florya Projesi Hakkında Açıklamalar

Dursun Özbek, Florya'daki ihale süreciyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Özbek, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, her şeyi en yüksek seviyede önemsiyoruz. İhale komisyonu başkanımız Adnan Polat, ihale sürecinin bir hasılat paylaşımı sözleşmesi olduğunu belirtti. Bugünkü piyasa şartlarında bu ihale açık bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonuçları herkes görecek. Florya projesi, genel kurulda tartışarak fikir birliği sağladığımız bir konudur. Yapılacak her iş net bir biçimde belirlendi. Galatasaray'ı bu önemli dönemeçte yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın...

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. Haftanın Sonuçları Açıklandı
2
Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti
3
19 Yaş Altı Milli Takım, Cebelitarık'ı Farklı Geçti
4
Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
5
Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Trabzon'da Tamamlandı
6
Armada Praxis Yalıkavak, Anadolu Üniversitesi'ni Farklı Geçti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak