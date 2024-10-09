Galatasaray'dan Divan Kurulu Toplantısı Açıklamaları

Galatasaray Kulübü'nde Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Galatasaray Kulübü, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısını, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenledi. Toplantının başkanlığını Aykutalp Derkan yürütürken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve diğer yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Dursun Özbek'ten Başarılar ve Hedefler

Konu ile ilgili konuşan Dursun Özbek, geçtiğimiz sezonun tüm branşlarda başarılı geçtiğini belirtti. Özbek, "2023-24 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla toplamda 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Tüm sporcu kardeşlerimize, teknik ekiplerimize ve kulüp personelimize teşekkür ediyorum. Kadın futbol takımımız, geçtiğimiz sezon lig şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıyla Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Erkek futbolunda ise Avrupa'da özlediğimiz başarıları elde etmek ve 25. şampiyonluğumuzu kazanarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak istiyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Mayıslar bizimdir!" ifadelerini kullandı.

Florya Projesi Hakkında Açıklamalar

Dursun Özbek, Florya'daki ihale süreciyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Özbek, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, her şeyi en yüksek seviyede önemsiyoruz. İhale komisyonu başkanımız Adnan Polat, ihale sürecinin bir hasılat paylaşımı sözleşmesi olduğunu belirtti. Bugünkü piyasa şartlarında bu ihale açık bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonuçları herkes görecek. Florya projesi, genel kurulda tartışarak fikir birliği sağladığımız bir konudur. Yapılacak her iş net bir biçimde belirlendi. Galatasaray'ı bu önemli dönemeçte yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 5), Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (sol 4), Galatasaray başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu (sağ 5), Mehmet Saruhan Cibara (sol 3), Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağ 4) ile kulübün yönetim kurulu üyeleri Sedat Artukoğlu (solda), İbrahim Hatipoğlu (sol 2), Bora İsmail Bahçetepe (sağ 3), Can Natan (sağ 2) ve Timur Kuban (sağda) katıldı.