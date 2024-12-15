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Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor Liderliğe Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor, averajla liderliği ele geçirdi. Haftanın sonuçları ve gelecek programı haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:34
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor Liderliğe Yükseldi

Trendyol 1. Lig'de 16. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı, birbirinden çekişmeli dört karşılaşmanın ardından sona erdi. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Teksüt Bandırmaspor'un Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalması ve puanını 32'ye yükselterek averajla liderliğe oturması oldu.

Bugün oynanan diğer maçlarda, Kocaelispor, evinde Esenler Erokspor'a 0-2 mağlup oldu. Ankara Keçiörengücü ise Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

Hafta Maç Sonuçları

Ligdeki diğer 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • MKE Ankaragücü - Manisa FK: 0-1
  • Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
  • Şanlıurfaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Erzurumspor FK: 3-2
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük - Boluspor: 2-2
  • Sakaryaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
  • Teksüt Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 2-2
  • Ahlatcı Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
  • Central Hospital Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü: 1-2
  • Kocaelispor - Esenler Erokspor: 0-2

Puan Durumu

16. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:

1. Teksüt Bandırmaspor: 32 Puan (Averaj 14)
2. Kocaelispor: 24 Puan
3. Solwie Energy Fatih Karagümrük: 21 Puan

Önemli bilgiler: Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almıştır.

Gelecek Haftanın Programı

17. haftanın programı aşağıdaki gibidir:

  • 21 Aralık Cumartesi
    • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
    • 13.30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Kazım Karabekir)
    • 16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
    • 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
  • 22 Aralık Pazar
    • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe)
    • 16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk)
    • 16.00 Esenler Erokspor - Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
    • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
  • 23 Aralık Pazartesi
    • 20.00 Gençlerbirliği - Adanaspor (Eryaman)
    • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

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