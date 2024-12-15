Fenerbahçe, Dzeko ve En-Nesyri ile 3-1 Galip Geldi

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada baskı kurmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Aradığı golü 42. dakikada Edin Dzeko ile bulan Fenerbahçe, 45+1. dakikada Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci Yarının Şoku

İkinci yarıya etkili başlayan RAMS Başakşehir, 59. dakikada Piatek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 74. dakikada bir diğer golcüsü Youssef En-Nesyri ile yeniden öne geçti. Sarı-lacivertliler, maçın 90. dakikasında En-Nesyri ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 35'e yükseltti.

Sakatlıklar ve Maçın Seyri

Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic, genç oyuncu Oğuz Aydın ve tecrübeli stoper Rodrigo Becao maça devam edemedi. Livakovic müsabakanın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oğuz Aydın ise 52. dakikada sakatlık yaşadı ve 55. dakikada alanı terk etti.

Fenerbahçe, 62. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için, Becao'nun 76. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası maçı 10 kişi tamamlamak durumunda kaldı.

Defansif Zayıflıklar

Fenerbahçe, son 6 resmi maçında kalesinde gol gördü. Bu süreçte, Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir'e karşı kalesini gole kapatamadı.

Dzeko ve En-Nesyri’nin Başarısı

Edin Dzeko, bu sezon ligde 9. golünü kaydederek gol krallığı yarışında önemli bir adım attı. Youssef En-Nesyri ise bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol atarak performansını artırdı.

Taraftar Tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e karşı tepkilerini gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz’i oyundan aldı.