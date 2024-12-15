Voleybolda Zirve Sürüyor: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi Güncel Durum

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını zirvede tamamlarken, Fenerbahçe Medicana ise Vodafone Sultanlar Ligi'nde liderliği elinde bulunduruyor. Sezonun ilk yarısı geride kalırken, takımların performansları dikkat çekiyor.

Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart Fark Yarattı

SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle toplamda 31 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Halkbank ise Ziraat Bankkart'ı 3 puan geriden takip ederek ikinci sırada yer alıyor. İşte Efeler Ligi'nin ilk yarı puan durumu:

1. Ziraat Bankkart: 31 Puan

2. Halkbank: 28 Puan

3. Galatasaray HDI Sigorta: 25 Puan

Not: Develi Belediyespor, ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana Liderliği Sürdürüyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 35 puana ulaşarak devre arasına Eczacıbaşı Dynavit'in 2 puan önünde lider girdi. Sultanlar Ligi'nde ilk yarı sonuçları ise şu şekilde:

1. Fenerbahçe Medicana: 35 Puan

2. Eczacıbaşı Dynavit: 33 Puan

3. VakıfBank: 33 Puan

Sezonun ikinci yarısı Efeler Ligi'nde 4 Ocak 2025, Sultanlar Ligi'nde ise 5 Ocak 2025'te başlayacak. Takımlar, ikinci yarıda şampiyonluk mücadelesine devam edecek.