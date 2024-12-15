Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig 14. Hafta Maçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, 3 karşılaşmayla devam etti. Ligin bu haftasında, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı bekleniyor.
Haftanın Maç Sonuçları
Oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:
- Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 29-34
- Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34
- İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29
Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak maçta, ligdeki kritik dengeler yeniden şekillenecek.