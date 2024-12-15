DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.603.369,2 -2,51%

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig 14. haftasında 3 maç oynandı. Beykoz-Nilüfer maçı yarınla lig tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:20
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig 14. Hafta Maçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, 3 karşılaşmayla devam etti. Ligin bu haftasında, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı bekleniyor.

Haftanın Maç Sonuçları

Oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 29-34
  • Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34
  • İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29

Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak maçta, ligdeki kritik dengeler yeniden şekillenecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 3-1 Geçti
2
BOTAŞ, Son Saniye Basketi İçin İtirazda Bulundu
3
Esenler Erokspor, Kocaelispor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti
4
Voleybolda Zirve Sürüyor: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi Güncel Durum
5
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor Liderliğe Yükseldi
6
Fenerbahçe, Dzeko ve En-Nesyri ile 3-1 Galip Geldi
7
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi