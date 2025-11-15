Galatasaray'dan Gülpınar'a Sürpriz Ziyaret: Süper Kupa İçin Şanlıurfa Vurgusu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in "Süper Kupa Şanlıurfa’da oynansın" önerisinin ardından, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı makamında ziyaret etti.

Hatipoğlu'nun Açıklamaları

Ziyarette konuşan İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray yönetiminin Şanlıurfa’ya büyük sempati duyduğunu belirtti ve daha önce Şanlıurfa’da oynanan, yalnızca "bir dakika" süren Süper Kupa finaline dikkat çekti. Hatipoğlu, söz konusu final ile ilgili olarak, "Aslında yarım kalan bir maç değildi, biz o finali bir dakikada kazanıp kupayı almıştık. Ancak gönül isterdi ki Şanlıurfa halkına tam anlamıyla bir futbol şöleni sunabilelim. O günü telafi etmek isteriz" dedi.

Hatipoğlu, Galatasaray’ın finalin yeniden Şanlıurfa’da oynanması yönündeki iyi niyetini vurgularken, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerin sürdüğünü ve stadyumda yaşanan teknik problemlerin süreçte engel oluşturduğunu söyledi. Özellikle Passolig sistemindeki aksaklıkların belirleyici olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu bir niyet. Olur ya da olmaz bilemiyoruz ama biz elimizden geleni yapacağız. Zor bir süreç ama çabamız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gülpınar'dan Yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Galatasaray heyetine teşekkür etti. Gülpınar, Dursun Özbek’in açıklamasının ardından konuyu ciddiye aldıklarını ve kulüpler ile federasyon nezdinde hemen temaslara başladıklarını vurguladı.

Gülpınar, teknik sıkıntıların süreci zorlaştırdığını belirterek, "Elbette finalin burada oynanmasını çok isteriz. Bahsettiğimiz, yıllar önce yaşanan ve adeta yarım kalmış hissi oluşturan o maçın ardından Şanlıurfa halkı böyle bir finali fazlasıyla hak ediyor. Ancak teknik engeller sebebiyle şu an için çok mümkün görünmüyor. Buna rağmen çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Son ana kadar bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Samimi Kapanış ve Jest

Ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti ve görüşme sonunda İbrahim Hatipoğlu, Başkan Gülpınar’a Galatasaray forması hediye etti. Gülpınar, bu jestten memnuniyetini ifade ederek kulüp yönetimine teşekkür etti.

