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Galatasaray Derbisinde Barış Alper Yılmaz'ın Açıklamaları

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından Barış Alper Yılmaz, performansı ve oyun pozisyonu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:56
Galatasaray Derbisinde Barış Alper Yılmaz'ın Açıklamaları

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Sonrası Barış Alper Yılmaz'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu önemli karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Duygularını Paylaşan Barış Alper

Derbideki atmosferin mükemmel olduğunu belirten Barış Alper, "Galibiyet nedeni ile çok mutluyum. Saha içinde büyük bir mücadele vardı ve taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Eleştirilere Yanıt

Performansına yönelik gelen eleştiriler için normal bir durum olarak gördüğünü ve kendisinin bu konuda rahat olduğunu ifade eden Yılmaz, "Galatasaray'da eleştiriler her zaman olacaktır. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum. Bu sezon yoğun geçti ve eleştiriler benim için sorun değil," dedi.

Farklı Mevkilerde Oynamaya Açık

Barış Alper, teknik direktörünün kendisine sağ bek veya sol bek gibi farklı pozisyonlarda şans vermesi konusunda, "Ben hücum oyuncusuyum, ama hocam karar verir. Her zaman mücadele etmemiz gerekiyor. Kötü oynayabilirsiniz ama iyi koşmak zorundasınız," diyerek görüşlerini aktardı.

Güvenlik Görevlisi Olayı

Elfsborg maçından sonra yaşanan bir olayla ilgili şeklinde, "Oyundan çıktığımda bir kardeşime forma vermek istedim, güvenlik görevlisi ile çarpıştım. Beni izleyenlere iyi bir imaj sunmak istiyorum ama eleştiriler umurumda değil," ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’na Destek

Yılmaz, Benfica'daki performansı ile dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu hakkında da, "Kerem'in başarıları bizi mutlu ediyor. Herkesin kendi hedefleri var, onun adına çok seviniyoruz," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun Program ve Dinlenme İhtiyacı

24 yaşındaki oyuncu, maç temposunun yoğunluğuna da dikkat çekerek, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var, üst üste maçlar oynamak kolay değil," dedi.

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