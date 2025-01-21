Galatasaray-Dinamo Kiev Maçında Öne Çıkan Detaylar

Galatasaray, Dinamo Kiev'i Ağırladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı bulunmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta ağırladı.

Maç Kadrosu

Galatasaray, Hatayspor maçındaki ilk 11 ile sahaya çıkarken, kadroda yer alan isimler şu şekildeydi: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen. Yedek oyuncular ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı şeklindeydi.

Yangın Faciası Nedeniyle Saygı Duruşu

Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Galatasaray Kulübü, statta müzik yayını yapmadı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına, stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı. Sarı-kırmızılı futbol takımı, bu müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.

Taraftardan Destek Mesajları

Galatasaray taraftarları, bu sezon Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlar açtı. Kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart dikkat çekti.

Dursun Özbek İçin Geçmiş Olsun Mesajları

Galatasaray taraftarları, ameliyat geçiren başkan Dursun Özbek için de destek mesajı verdi. Kale arkasına asılan "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankart, dikkat çekti.