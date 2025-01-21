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Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Ardından Abdülkerim Bardakcı'dan Açıklamalar

Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev maçının ardından hedeflerinin ilk 8'e kalmak olduğunu ve gol yeme sorununu çözeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:31
Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Ardından Abdülkerim Bardakcı'dan Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, takımın hedefinin ilk 8'e kalmak olduğunu vurguladı.

RAMS Park'ta basın mensuplarına konuşan Bardakcı, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. "Öne geçtik. Kendi evimizde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız lazımdı. Sıradaki maçımız Ajax olacak. Allah'ın izniyle hedefimize ulaşmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, sürekli deniyoruz. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağız," dedi.

Gol yeme sorununa dikkat çeken Abdülkerim, "Çok kolay gol yemeye başladık. Savunma, 11 kişi ile yapılır. Bu durumu da atlatacağız. Bunun için çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Takımdaki uyumdan da bahseden milli oyuncu, Davinson Sanchez ile iyi bir uyum içinde olduklarını belirtti. "Savunma takım halinde yapılır. Elbette bizim de hatalarımız var. Çok gol yiyorsak, stoper olarak en büyük suçluları biziz. Yapacak bir şey yok. En kısa sürede eskisi gibi daha az gol yiyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bardakcı, takım olarak her maça %100 konsantre olduklarını da vurguladı ve "Herkes, tam konsantre olmuş şekilde maça çıkıyor. Bugün nasip olmadı. Önümüzde bir şans daha var. İnşallah Ajax'ı yeneceğiz," dedi.

Son olarak Fernando Muslera'ya maç içinde verilen tepkilere değinen Abdülkerim, "Muslera, bu kulübün efsanelerinden. Burada sayısız kupa ve zafer kazandı. Tepkiler illaki olacaktır. Taraftar yapıyorsa haklıdır. Taraftar, her zaman haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muslera, çok büyük karakter. Burada yıllarını harcadı. Muslera, ligin en iyi kalecisi zaten," diye konuştu.

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