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Galatasaray Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Sağlık Durumunu Değerlendirdi

Icardi'nin durumu hakkında bilgi veren Yener İnce, MR çekileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:50
Galatasaray Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Sağlık Durumunu Değerlendirdi

Galatasaray Doktoru Icardi'nin Sağlık Durumunu Açıkladı

Galatasaray Futbol A Takımı'nın doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'la oynanan ve 3-2 galibiyetle sonuçlanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MR Çekilecek

Tottenham karşılaşmasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." dedi.

Icardi'nin Tedavisi Devam Ediyor

Mauro Icardi, maç sonrasında RAMS Park'tan sekerek ayrılmasıyla dikkat çekti. Doktor İnce, oyuncunun durumunun ciddiyetine vurgu yaparak, gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.

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