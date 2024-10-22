Galatasaray, Elfsborg'u Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk ediyor. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek maç, saat 17.30'da başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Son Durum ve Geçmiş Performanslar

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk elde ederek toplamda 24. kez bu başarıyı yaşadı. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına karşı kaybederek turnuvadan elendi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Yunan ekibi PAOK'a 3-1 galip geldikten sonra, RFS ile oynadığı ikinci maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, 4 puanla averajla 8. sırada yer alıyor.

Elfsborg'un Durumu

Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'ne birinci eleme turundan başlamış ve seri olarak 4 tur geçerek bu aşamaya ulaşmayı başarmıştır. Son maçında AZ Alkmaar'a 3-2 kaybettikten sonra, Roma ile yapılan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 3’e çıkardı. Şu an 36 takım arasında averajla 16. sırada bulunuyor.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Yardımcı hakemleri Matej Zunic ve Manuel Vidali olacakken, dördüncü hakemlik görevini Mihael Antic üstlenecek. Video Yardımcı Hakem olarak ise Alen Borosak görev alacak.

Exelans Şirketi'ten Duyuru

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta mağlup olmadı. Süper Lig’de 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak güçlü bir form sergiliyor. Elfsborg karşılaşmasında, kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Takım kaptanı Fernando Muslera, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı ve bu maçta yer almayacak.

Sakatlıklar ve Takım Durumu

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, Elfsborg karşısında kadroda olmayacak. Jakobs, Trendyol Süper Lig'deki Onvo Antalyaspor maçında sakatlandı ve bu mücadelede forma giyemeyecek. Diğer oyuncular da UEFA listesine yazılmadıkları için bu karşılaşmada yer alamayacaklar.

Elfsborg’un Ligdeki Performansı

Elfsborg, bu sezon 27. hafta geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde liderin 17 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada tamamlayan Elfsborg, bu yıl istenilen performansı henüz sergileyemedi. Takım, bu sezonda toplamda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet almış durumda.