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Galatasaray, Elias Jelert'i Kopenhag'dan Transfer Etti

Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag Kulübü ile sağ bek Elias Jelert'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:17
Galatasaray, Elias Jelert'i Kopenhag'dan Transfer Etti

Galatasaray, Elias Jelert İçin Anlaşma Sağladı

Galatasaray Spor Kulübü, Danimarka'nın ünlü kulübü Kopenhag ile başarılı sağ bek Elias Jelert'in transferi için el sıkıştı. Bu önemli gelişme, Kopenhag Kulübü'nün resmi web sitesinde duyuruldu.

Kopenhag'dan Resmi Açıklama

Kopenhag, Galatasaray'ın Jelert için sunduğu teklifi kabul ettiklerini açıkladı. Bu transfer, sarı-kırmızılıların defans hattını güçlendirme hamlelerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Elias Jelert'in Performansı

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag formasıyla toplamda 97 resmi maça çıkarak, 21 maçta UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi deneyimi yaşamıştır. Bu deneyimi, Galatasaray'da da kullanmayı hedefliyor.

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