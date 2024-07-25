Galatasaray, Elias Jelert ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Elias Jelert ile Anlaştı
Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Galatasaray, Kopenhag Kulübü ile yapılan anlaşma gereği, futbolcu için toplamda 9 milyon avro ödeme yapacak.
Transfer Detayları
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü Kopenhag ile transfer konusunda anlaşmaya varılmıştır. Üç sezon boyunca 6 eşit taksitte toplam 9 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadesi yer aldı.
Finansal Bilgiler
Jelert ile imzalanan sözleşmeye göre, futbolcunun alacağı ücretler şu şekildedir:
- 2024-2025 sezonu: net 900 bin avro
- 2025-2026 sezonu: net 1 milyon avro
- 2026-2027 sezonu: net 1 milyon 100 bin avro
- 2027-2028 sezonu: net 1 milyon 200 bin avro
- 2028-2029 sezonu: net 1 milyon 350 bin avro
Kopenhag'dan Ayrılışı
Danimarkalı futbolcunun Kopenhag kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray tarafından yapılan teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı. Jelert, Kopenhag'da toplamda 97 resmi karşılaşmada, bu maçların 21'inin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde olduğunu kaydetti.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.