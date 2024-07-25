Galatasaray, Elias Jelert ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Elias Jelert ile Anlaştı

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Galatasaray, Kopenhag Kulübü ile yapılan anlaşma gereği, futbolcu için toplamda 9 milyon avro ödeme yapacak.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü Kopenhag ile transfer konusunda anlaşmaya varılmıştır. Üç sezon boyunca 6 eşit taksitte toplam 9 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadesi yer aldı.

Finansal Bilgiler

Jelert ile imzalanan sözleşmeye göre, futbolcunun alacağı ücretler şu şekildedir:

2024-2025 sezonu: net 900 bin avro

2025-2026 sezonu: net 1 milyon avro

2026-2027 sezonu: net 1 milyon 100 bin avro

2027-2028 sezonu: net 1 milyon 200 bin avro

2028-2029 sezonu: net 1 milyon 350 bin avro

Kopenhag'dan Ayrılışı

Danimarkalı futbolcunun Kopenhag kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray tarafından yapılan teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı. Jelert, Kopenhag'da toplamda 97 resmi karşılaşmada, bu maçların 21'inin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde olduğunu kaydetti.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.