Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile sürdü. İdman, yoğun bir taktik çalışmayla sona erdi.
Maç Detayı
Galatasaray - Fatih Karagümrük müsabakası yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.