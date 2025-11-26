Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Antrenman Detayları ve Program

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen idmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti. Çalışma, dinamik ısınma ile başladı ve devamında 5’e 2 pas çalışması yapıldı.

Antrenman, topa sahip olma çalışması ile sürdü ve ekip, günü çift kale maç ile tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına 28 Kasım Cuma günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

