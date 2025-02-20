Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sloven Hakemle Yönetilecek

Süper Lig'in 25. haftasındaki derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:50
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sloven Hakemle Yönetilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için önemli bir duyuru yaptı. Bu kritik karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Heyecan dolu bu derbinin, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin en büyük takımlarından ikisi olarak, karşılaşmalarıyla sıkça dikkat çekmekte. Bu derbide hakemlerin performansı, maçın sonucuna etki edebilirken, Vincic'in yönetimindeki maçın nasıl geçeceği merak konusu.

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