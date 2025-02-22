Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Gol Umudu: Osimhen ve En-Nesyri

Derbide Golcülerin Sırası

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımın da yıldız golcüleri dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların umudu Victor Osimhen ve sarı-lacivertlilerin yıldızı Youssef En-Nesyri, maçın kaderini belirleyebilecek isimler olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Lider Giriş Yapıyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, derbiyi rakibinin 6 puan önünde lider olarak oynayacak. Takım, ligde çıktığı 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup bir performans sergiledi ve rakip fileleri toplamda 59 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'nin Hedefi

Sezonun başında Jose Mourinho yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin en fazla gol atma unvanına sahip olup, toplam 60 golle Fenerbahçe, hızla Galatasaray'ı yakalamaya çalışıyor.

Osimhen'in Formu

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıkıp 14 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, toplamda 20 golle takımının en golcü ismi konumunda. Onun dışında, Barış Alper Yılmaz 10 gol, Ahmed Kutucu ise 9 golle dikkat çekti.

En-Nesyri'nin Performansı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 22 maçta 15 gol atarak öne çıkıyor. Toplamda 36 resmi maçta 24 gol sevinci yaşayan En-Nesyri, derbide conaklık takımın en büyük gol tehdidi olacak.

Derbi öncesinde, Osimhen ve En-Nesyri’nin performansları, bu büyük mücadelenin sonucunu etkileyebilecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.