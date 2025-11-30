Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Kayıpsız Devam Hâlinde

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Kayıpsız Devâma Kilitlendi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile elde ettiği 32 puanla, takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan, derbiden galip ayrılarak zirvedeki avantajını artırmak istiyor.

Deplasman Karnesi

Galatasaray bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı; dış saha puanı 15 ve averaj ile bu alanda da ilk sırada bulunuyor. Cimbom’un ligdeki son deplasman karşılaşması Kocaelispor ile oldu ve ekip bu maçtan 1-0’lık sonuçla mağlup ayrıldı.

Büyük Maçlarda İstenilen Sonuçlar Alınamadı

Sarı-kırmızılılar, büyük mücadelelerde henüz istedikleri sonuçları elde edemedi. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1, Trabzonspor ile ise evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Aslan, Fenerbahçe karşısında bu sezon büyük maçlardaki ilk galibiyetini arayacak.

Gol Dağılımı

Galatasaray’ın ligde attığı 28 golü 10 farklı futbolcu kaydetti. Goller arasında öne çıkan isimler: Mauro Icardi (7), Barış Alper Yılmaz (4), Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı (her biri 3), Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan (her biri 2), Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez (her biri 1). Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.

Hücum ve Savunmadaki Başarı

Galatasaray, geride kalan 13 haftada rakip fileleri 28 kez havalandırarak ligde ikinci sırada yer alıyor. Savunmada ise kalesinde sadece 8 gol gören Aslan, en az gol yiyen takımlar arasında ikinci sırada bulunuyor ve maçların 6sında kalesini gole kapattı.

Cezalı ve Sakat Oyuncular

Ligin 13. haftasında RAMS Park’ta oynanan Gençlerbirliği müsabakasının son dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da derbide yer almayacak. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu da kadroda yer alamayacak. Öte yandan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Lucas Torreira Sarı Kart Sınırında

Galatasaray’da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira bu maçta sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

