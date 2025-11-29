Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta derbisi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı; hazırlıklar yarın saat 17.00'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:41
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanlarına devam etti.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile tempo yükseltilirken, antrenman savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalarla sona erdi.

Hazırlık Takvimi

Sarı-kırmızılı ekip, derbinin hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DERBİNİN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DERBİNİN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DERBİNİN...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, 1 Aralık'taki Galatasaray Derbisine Hazırlıklarına Başladı
2
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 35 Futbolcunun İtirazını Reddetti
3
Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 Yendi
4
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 4-0 İstanbulspor
5
Çaykur Rizespor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 14. Hafta)
6
Söğütspor - Yalovaspor Maçına Hazır | BAL 5. Grup
7
THY Başkanı Ahmet Bolat’tan A Milli Takımına Tebrik: “Şampiyonluklarla Dolu Bir Yolculuk Diliyorum”

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?