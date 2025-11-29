Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanlarına devam etti.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile tempo yükseltilirken, antrenman savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalarla sona erdi.

Hazırlık Takvimi

Sarı-kırmızılı ekip, derbinin hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

