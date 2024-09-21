Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Doğru Yola Çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe ile Maç için Kadıköy'e Hareket Etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, bu akşam Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşma için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Taraftarların Coşkulu Destekleri

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kalkan otobüs, sarı-kırmızılı oyunculara sarı-lacivertli taraftarların arasında büyük bir coşku ile uğurladı. Gerçekleştirilen tezahüratlar ve marşlarla, futbolcuların moral bulduğu gözlendi. Bugün oynanacak olan bu derbi karşılaşması, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.