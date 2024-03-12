Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Bilet Gelirleri Depremzedelere Bağışlanacak

Türk futbolseverler, heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçına odaklanırken, bu mücadele sadece spor dünyasını değil, depremzedelerin ihtiyaçlarını da destekleyecek bir kampanyaya sahne olacak. İki büyük kulüp, futbolseverlerin maç için satın alacakları bilet gelirlerini, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlarına destek olmak amacıyla kullanılacak. Bu anlamlı karar, futbolun sadece saha içinde değil, toplumsal sorumluluk anlamında da birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha gösteriyor.