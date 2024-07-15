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Galatasaray, Fortuna Düsseldorf karşısında 5-2 mağlup oldu! Hazırlık maçlarında ikinci yenilgi

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı ve ikinci yarıda dengeyi sağlasa da sonrasında gelen gollerle mağlubiyetten kaçamadı.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 23:12
Galatasaray, Fortuna Düsseldorf karşısında 5-2 mağlup oldu! Hazırlık maçlarında ikinci yenilgi

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürürken, ikinci hazırlık maçında Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı ve ikinci yarıda dengeyi sağlasa da sonrasında gelen gollerle mağlubiyetten kaçamadı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray, Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yaparken, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Maç, Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynandı. Sarı-kırmızılı ekip sahaya Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11’iyle çıktı.

Fortuna Düsseldorf, maça hızlı başlayarak 22. dakikada Emmanuel Iyoha ve 25. dakikada Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında da değişikliklerine devam eden Buruk, 68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman’ı, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş’ı, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın’ı oyuna sürdü.

MÜSABAKA 5-2 SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle skoru 2-2 yaparak beraberliği yakaladı. Ancak, Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap vererek 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA DA YENİLMİŞTİ

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti. Bu mağlubiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminde oynadığı iki hazırlık maçından da mağlup ayrılmış oldu.

Galatasaray, yeni transferleriyle sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, bu hazırlık maçları takımın uyum sürecini gözler önüne seriyor. Özellikle Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi gibi önemli isimlerin performansı, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un sezon öncesi taktik ve oyuncu kombinasyonlarını denemesi, takımın hazırlık sürecinde önemli bir yer tutuyor.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Kamp boyunca oynanacak hazırlık maçları, teknik ekibe takımın eksiklerini görme ve yeni sezon öncesi gerekli düzenlemeleri yapma fırsatı sunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda daha fazla hazırlık maçı oynayarak sezona hazır hale gelmeyi hedefliyor.

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