Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gaziantep FK karşılaşması öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanı tamamladı; maç yarın 20.00'de RAMS Park'ta.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:53
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman, dinamik ısınma ile başladı. Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas uygulamasıyla sürdü ve antrenman taktik çalışmalarla sonlandırıldı.

Randevu: Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek.

