Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti

Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek Galatasaray'da ikinci final mağlubiyetini yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:28
Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların başında 2. finalini kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç, takım için önemli bir sınav niteliğindeydi.

Buruk daha önce 2024 Süper Kupa finalinde yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a 5-0 yenilmişti.

Bu iki sonuç, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ın büyük maçlardaki performansına dair soru işaretleri doğurdu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

