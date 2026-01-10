Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti
Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların başında 2. finalini kaybetti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç, takım için önemli bir sınav niteliğindeydi.
Buruk daha önce 2024 Süper Kupa finalinde yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a 5-0 yenilmişti.
Bu iki sonuç, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ın büyük maçlardaki performansına dair soru işaretleri doğurdu.
