DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

Kayseri Şekerspor, 13 haftalık Süper Amatör Küme ilk yarısını namağlup lider tamamladı: 10 galibiyet, 3 beraberlik, 54 gol ve 33 puanla zirvede.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:38
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme’nin ilk yarısını namağlup lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Detaylar

13 hafta süren mücadele sonunda yeşil beyazlı ekip 10 galibiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Takım, rakip ağlara attığı 54 gol ile ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Toplam 33 puan toplayan Kayseri Şekerspor’u 32 puan ile Atletikspor takip etti.

KAYSERİ ŞEKERSPOR, SÜPER AMATÖR KÜME'DE İLK YARININ ŞAMPİYONU OLDU

KAYSERİ ŞEKERSPOR, SÜPER AMATÖR KÜME'DE İLK YARININ ŞAMPİYONU OLDU

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
2
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor
3
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
4
Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında
7
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış