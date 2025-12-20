Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme’nin ilk yarısını namağlup lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Detaylar

13 hafta süren mücadele sonunda yeşil beyazlı ekip 10 galibiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Takım, rakip ağlara attığı 54 gol ile ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Toplam 33 puan toplayan Kayseri Şekerspor’u 32 puan ile Atletikspor takip etti.

