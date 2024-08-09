Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan Hatayspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Eray Yazgan'dan Hatayspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde basın mensuplarına önemli bilgiler verdi. Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanmasının önemine değinerek, "Geçen yılki uygulamalarda olumsuz bir durum yaşanmamıştı. Benzeri bir uygulama yine yapılabilir," dedi.

Depremzedelere Destek Mesajı

Hatayspor maçı ile ilgili manevi duygularını aktaran Yazgan, "6 Şubat 2023'te yaşanan deprem, ülkemizi derinden sarstı. Galatasaray, bu süreçte desteklerini esirgemedi; ilk yardım tırımız Hatay'a ulaştı ve bu desteğimiz sürecek," şeklinde konuştu. Yazgan ayrıca, 6-10 yaş arasındaki 26 depremzede çocuğun İstanbul’a geleceğini ve futbolcu abileriyle sahaya çıkacaklarını belirtti.

Transfer Stratejisi

Transfer dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yazgan, "İhtiyaçlara göre fırsat transferi kovalayacağız," ifadesini kullandı. 13 Eylül'e kadar transferlerin devam edeceğini ifade eden Yazgan, Şampiyonlar Ligi kadro bildiriminde ise son tarih olan 3 Eylül'e dikkat çekti. Yazgan, Zaha gibi isimlere de ilgi duyulduğunu belirtti.

MHK İle İlgili Düşünceleri

Bu sezonki Merkez Hakem Kurulu (MHK) atamalarına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Yazgan, "Adil bir düzen arzuluyoruz. Bu maçtaki hakem ataması ilginçti. Yeni MHK'nın atamalarına güveniyoruz," dedi. Yazgan, VAR sisteminin işleyişine dair kayıtların da açıklanmasının, ligdeki adalet duygusunu pekiştireceğini ifade etti.

Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.