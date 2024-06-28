Galatasaray, Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu

HAKIM ZIYECH GALATASARAY'A RESMEN KATILDI



Galatasaray, Chelsea'den geçtiğimiz sezon opsiyonlu olarak kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz olarak aldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında tecrübeli oyuncu, sezon başına 2.8 milyon Euro kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Hakim Ziyech, takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki yaratıcılığı ve hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Ziyech, sarı-kırmızılıların sezon boyunca elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı.



GALATASARAY'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Galatasaray, Hakim Ziyech’in bonservisinin bedelsiz olarak alındığını resmen duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıcı olarak yer alacak olması, takımın hücum gücünü daha da artıracak. Faslı yıldızın yetenekleri ve deneyimi, Galatasaray'ın yerel ligde ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir etken olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'in oyun kuruculuğuna güveniyor ve ondan büyük beklentiler içinde.



HAKIM ZIYECH'İN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Chelsea'de geçirdiği dönemin ardından Galatasaray'a transfer olan Hakim Ziyech, daha önce Ajax formasıyla Avrupa sahnesinde büyük başarılar elde etti. 2018-2019 sezonunda Ajax'ın Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasında önemli bir rol oynayan Ziyech, Avrupa futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Galatasaray, bu transferle hem tecrübe hem de yetenek kazandı.