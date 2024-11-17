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Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek SMS Grup Efeler Ligi'ndeki başarısını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:45
Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'da Fark Yaratıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda, Galatasaray HDI Sigorta, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Galatasaray’ın ligdeki iddiasını daha da pekiştirdi ve taraftarlarını sevindirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta takımları, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Cepeda (sağ1), bir pozisyonda Galatasaraylı Onur Günaydı ve Ahmet Tümer (sol1) ile mücadele etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta takımları, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Cepeda (sağ1), bir pozisyonda Galatasaraylı Onur Günaydı ve Ahmet Tümer (sol1) ile mücadele etti.

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