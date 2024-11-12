Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar'ı 3-2 Geçti

Galatasaray HDI Sigorta'dan Şok Geri Dönüş

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Fino Kaposvar ile karşılaştı. Maç, Macaristan'daki Kaposvar Arena'da gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın ilk iki setinde etkisiz kalan sarı-kırmızılılar, Fino Kaposvar karşısında 25-21 ve 25-22'lik skorlarla 2-0 geriye düştü. Ancak Galatasaray, geri dönüş için sahaya hızlı bir şekilde adapte oldu.

Son Setlerin Hakimi: Galatasaray

Toparlanarak büyük bir başarı elde eden Galatasaray HDI Sigorta, kalan üç seti sırasıyla 25-14, 25-18 ve 15-8 kazanarak karşılaşmayı 3-2'lik skorla tamamladı. Bu galibiyet, ekip için oldukça önemli bir moral kaynağı oldu.

Tur atlayabilmek için rövanş maçını bekleyen Galatasaray, bir sonraki mücadelede 21 Kasım tarihinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fino Kaposvar ile tekrar karşılaşacak. İki takım arasındaki bu maç, 8'li final turuna adını yazdırmak için belirleyici olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.