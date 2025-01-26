Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten VAR Hatalarına Tepki: 'Adaletli Olun'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk VAR Hatalarına Dikkat Çekti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendikleri Trendyol Süper Lig maçının ardından basın toplantısı düzenleyerek

VAR uygulamaları ve hakem performansları hakkında görüşlerini bildirdi. Öztürk, VAR'ın hata yapmaması gerektiğini belirterek, “Hakem ve yardımcı hakem hata yapabilir ama VAR hata yapamaz. VAR hata yapıyorsa o hakemi lütfen tekrar maçlara vermesinler. En azından başka takımların canı yanmasın” ifadelerini kullandı.

Hakem Performanslarını Değerlendirdi

Öztürk, Konyaspor maçında verilen ofsayt kararına da dikkat çekti. “Trendyol Süper Lig'de artık yarı otomatik ofsayt sistemi var. Ancak ofsayt çizgisi yanlış bir şekilde çekildi,” diyen Öztürk, “Yabancı VAR hakemi orada hatalı davrandı” ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Galatasaray Şampiyonluğu İçin İddialı

Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkına da değinen Öztürk, “Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak” dedi. Takımın motivasyonunu korumaya devam edeceklerini belirtti.

Dursun Özbek'in Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in sağlık durumuna dair bilgiler veren Öztürk, “Başkanımız moral açısından iyi, işine dönecek” dedi.

Muslera'ya Efsane İltifatı

Öztürk, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakkında ise “O tam bir efsane” ifadesini kullanarak, Muslera'nın takım için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.