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Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk’ten Sert Hakem Eleştirisi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor maçı sonrası hakem Turgut Doman'ı eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:41
Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk’ten Sert Hakem Eleştirisi

Galatasaray İkinci Başkanı’ndan Hakem Turgut Doman’a Sert Tepki

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet alan takımın ardından hakem Turgut Doman'ı sert bir dille eleştirdi. Öztürk, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetin sevincine rağmen camianın içindeki üzüntüye dikkat çekti.

Hakem Kararlarına Tepki

Öztürk, maçta Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketi örnek vererek, "Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katlederken seyreden hakem VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti" dedi. Bu durumun Türk futbolu açısından ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

İstifa Çağrısı

Öztürk, VAR sisteminin işleyişine de dikkat çekerek, "O hakem hemen hakemliği bıraksın" ifadelerini kullandı. Ayrıca Riva'daki yöneticilere de istifa çağrısında bulundu: "Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, Türk futbolunun önünü açsınlar. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu düşünmüyorum."

Yayıncı Kuruluşun Performansı

Öztürk, yayıncı kuruluşun Galatasaray ile ilgili pozisyonları görmezden geldiğini ve durumu eleştirdi: "Kötü bir yayın performansları vardı. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik." Ayrıca, Barış Alper Yılmaz'ın durumunu izleyenlerin gözyaşlarına neden olacak kötü bir pozisyon olduğunu savundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.

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