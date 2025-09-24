Galatasaray ile SOBE Vakfı İş Birliği: Konyaspor da Protokolde

Galatasaray, SOBE Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı; Konyaspor temsilcileri de törene katıldı ve ortak projelere vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:26
Galatasaray ile SOBE Vakfı İş Birliği: Konyaspor da Protokolde

Galatasaray ile SOBE Vakfı iş birliği protokolü imzaladı

Galatasaray Kulübü, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Spor Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladı. Tören Rams Park'ta gerçekleştirildi.

Törende kimler vardı?

Törene; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan, Ece Bora ve Lara Yılmaz, yüzme ve otizm yüzme şubeleri menajeri Nükte Özgör, SOBE Vakfı Başkan Vekili Targun Polat ve yönetim kurulu üyesi Süleyman Oğuz katıldı. Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, ikinci başkan Celalettin Hakan Katırcı ve başkan vekili Lütfi Can Başaran da törende yer aldı.

Açıklamalar ve gelecek projeler

Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada: "SOBE ile Konyaspor ve Galatasaray'ın iş birliği çok önemli. Süper Lig'de yarışmacı iki kulüp olmamıza rağmen toplumu ilgilendiren olaylarda özellikle SOBE gibi çok güzel etkinlikleri yapan bir kurumla beraber bizim de buna destek vermemiz çok önemliydi. Bunun güzelliği rakip olan iki kulübün toplumun güzelliği için yapılan etkinliklerde bir araya gelmesi, iş birliği yapması bence örnek bir davranış. Dolayısıyla ben hem SOBE başkanıma hem Konyaspor başkanıma bu iş birliğine katkı verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projeleri el birliğiyle yapacağız."

Targun Polat ise, "Galatasaray Kulübüne çok teşekkür ediyoruz. SOBE Vakfı olarak Türkiye’nin en büyük otizm spor kulübüyüz. Galatasaray ile protokolümüzü yaparak daha ileriye gitmeye çalışacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Atiker de, "Böyle bir protokole eşlik etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. İnşallah çok güzel projeleri Dursun Başkanımla birlikte yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Galatasaray liderliğini sürdürdü
2
Rams Global Cizre Belediyespor, Emre Çevik'i Transfer Etti
3
İstanbul Gençlikspor 39-30 Güneysuspor | Ardventure Hentbol Süper Ligi
4
Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi
5
Trendyol 1. Lig: Manisa FK, Bandırmaspor'u 4-1 Yendi
6
Galatasaray ile SOBE Vakfı İş Birliği: Konyaspor da Protokolde

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası