Galatasaray ile SOBE Vakfı İş Birliği: Konyaspor da Protokolde

Galatasaray ile SOBE Vakfı iş birliği protokolü imzaladı

Galatasaray Kulübü, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Spor Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladı. Tören Rams Park'ta gerçekleştirildi.

Törende kimler vardı?

Törene; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan, Ece Bora ve Lara Yılmaz, yüzme ve otizm yüzme şubeleri menajeri Nükte Özgör, SOBE Vakfı Başkan Vekili Targun Polat ve yönetim kurulu üyesi Süleyman Oğuz katıldı. Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, ikinci başkan Celalettin Hakan Katırcı ve başkan vekili Lütfi Can Başaran da törende yer aldı.

Açıklamalar ve gelecek projeler

Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada: "SOBE ile Konyaspor ve Galatasaray'ın iş birliği çok önemli. Süper Lig'de yarışmacı iki kulüp olmamıza rağmen toplumu ilgilendiren olaylarda özellikle SOBE gibi çok güzel etkinlikleri yapan bir kurumla beraber bizim de buna destek vermemiz çok önemliydi. Bunun güzelliği rakip olan iki kulübün toplumun güzelliği için yapılan etkinliklerde bir araya gelmesi, iş birliği yapması bence örnek bir davranış. Dolayısıyla ben hem SOBE başkanıma hem Konyaspor başkanıma bu iş birliğine katkı verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projeleri el birliğiyle yapacağız."

Targun Polat ise, "Galatasaray Kulübüne çok teşekkür ediyoruz. SOBE Vakfı olarak Türkiye’nin en büyük otizm spor kulübüyüz. Galatasaray ile protokolümüzü yaparak daha ileriye gitmeye çalışacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Atiker de, "Böyle bir protokole eşlik etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. İnşallah çok güzel projeleri Dursun Başkanımla birlikte yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.