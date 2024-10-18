DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunu belirledi. Öne çıkan isimler ve eksikler haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:38
Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Hangi Futbolcular Kadroda Yer Almıyor?

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir bu maçta kadroda yer almadı.

Kamp Kadrosunda Bulunan İsimler

Antalyaspor maçı için belirlenen Galatasaray kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Fernando Muslera
  • Ismail Jakobs
  • Eyüp Aydın
  • Davinson Sanchez
  • Roland Sallai
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batuhan Şen
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Gabriel Sara
  • Hakim Ziyech
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Lucas Torreira
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Victor Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

İLGİLİ HABERLER

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siltaş Yapı Pendikspor'da Teknik Direktör Değişikliği
2
Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Yaklaşıyor
3
Kapadokya'ya Uluslararası Koşu Rüzgarı
4
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı
6
Adana Demirspor'da Transfer Yasağı Sorunu
7
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor