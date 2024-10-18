Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Hangi Futbolcular Kadroda Yer Almıyor?

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir bu maçta kadroda yer almadı.

Kamp Kadrosunda Bulunan İsimler

Antalyaspor maçı için belirlenen Galatasaray kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: