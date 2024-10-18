Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Antalyaspor Maçı Kadrosu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Hangi Futbolcular Kadroda Yer Almıyor?
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir bu maçta kadroda yer almadı.
Kamp Kadrosunda Bulunan İsimler
Antalyaspor maçı için belirlenen Galatasaray kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:
- Fernando Muslera
- Ismail Jakobs
- Eyüp Aydın
- Davinson Sanchez
- Roland Sallai
- Mauro Icardi
- Dries Mertens
- Yunus Akgün
- Batuhan Şen
- Berkan Kutlu
- Günay Güvenç
- Gabriel Sara
- Hakim Ziyech
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Lucas Torreira
- Abdülkerim Bardakcı
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
- Efe Akman
- Metehan Baltacı