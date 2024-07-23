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Galatasaray'ın Avusturya Kampında Yoğun Antrenman Programı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da çift antrenman ile sürdürüyor. Bugünkü çalışma detayları ve maç programı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:53
Galatasaray'ın Avusturya Kampında Yoğun Antrenman Programı

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya Kampı Devam Ediyor

Sarı-kırmızı renklere sahip Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çift Antrenman ile Yoğun Çalışmalar

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesinde yer alan Irdning kamp alanında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çift antrenman gerçekleştirildi.

Bugünkü antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başlayıp, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, ardından yapılan taktik çalışmalarla tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı ise basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hazırlık Maçları Programı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekip, TSİ 20.30'da İtalya takımından Lecce ile hazırlık maçı oynayacak.

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