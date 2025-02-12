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Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, AZ Alkmaar maçına sakat ve cezalı oyuncularıyla gidiyor. Kadroda yer alan isimler açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:10
Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün kadroda yer almazken; kart cezalısı oyuncular Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Fernando Muslera
  • Roland Sallai
  • Kerem Demirbay
  • Dries Mertens
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Gabriel Sara
  • Kaan Ayhan
  • Elias Jelert
  • Carlos Cuesta
  • Yusuf Demir
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Jankat Yılmaz
  • Barış Alper Yılmaz
  • Kadir Subaşı
  • Berat Luş
  • Furkan Koçak
  • Çağrı Balta
  • Alvaro Morata
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

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