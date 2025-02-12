Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün kadroda yer almazken; kart cezalısı oyuncular Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: