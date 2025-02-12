Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün kadroda yer almazken; kart cezalısı oyuncular Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda bulunmuyor.
Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
- Fernando Muslera
- Roland Sallai
- Kerem Demirbay
- Dries Mertens
- Berkan Kutlu
- Günay Güvenç
- Gabriel Sara
- Kaan Ayhan
- Elias Jelert
- Carlos Cuesta
- Yusuf Demir
- Abdülkerim Bardakcı
- Jankat Yılmaz
- Barış Alper Yılmaz
- Kadir Subaşı
- Berat Luş
- Furkan Koçak
- Çağrı Balta
- Alvaro Morata
- Efe Akman
- Metehan Baltacı