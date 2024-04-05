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Galatasaray'ın eski yıldızından Kadıköy itirafı

Eski yıldızdan Galatasaray ve Kadıköy açıklamaları! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 18:25
Galatasaray'ın eski yıldızından Kadıköy itirafı

Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı Kadıköy itirafında bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESKİ YILDIZDAN KADIKÖY İTİRAFLARI

Sarı kırmızılı takımda 2019-2020 sezonunda forma giyen Jean Michael Seri Galatasaray ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Seri açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Hull City transferimin başlangıcı Acun Ilıcalı ile yaptığımız toplantıya dayanır. Transfer toplantısı iyi geçti. Acun Ilıcalı beni neden istediğini ve projesini anlattı. Toplantıdan sonra nereye gitmem gerektiğini düşündüm ve kariyerimin sonraki adımının ne olması gerektiğini düşündüm ve Hull City kadrosuna dahil oldum. Hull City'de takım olarak neler yaptığımız çok önemli. Herkes Premier Lig'in ne kadar büyük ve kaliteli olduğunu görüyor. Orada futbol oynamak harika bir duydu. Her takım her sezon orada olmak için mücadele ediyor. O sebeple biz de bunun için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar maç maç bakıp gideceğiz, bunu düşünmeliyiz. Türkiye Süper Lig çok özel. Orada taraftar futbolu çok seviyor. Galatasaray taraftarları çok iyiydi ama son dönemde koronavirüs salgını çıktı ve Süper Lig istediğimiz şekilde bitmedi. Ama bunlar hayatın içinde olan şeyler. Galatasaray zamanımı asla unutmayacağım, benim için çok özeldi. Fatih Terim çok iyi bir insan ve harika bir teknik direktör. Fatih Hoca futbolcuları bulundukları seviyeden daha iyi bir seviyeye getiriyor. Eğer Galatasaray'a gelip onunla çalışırsanız bunu anlarsınız. Fatih Terim gibi harika teknik direktörün dokunuşuna şahit olmak çok güzel bir duygudur. 

eski yıldızdan galatasaray açıklamaları

Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgisinden haberim vardı. Kendime Türkiye'de Galatasaray dışında bir kulübe dönmeyeceğimi söyledim. Bu sebeple başka bir kulübe gitmek istemiyorum. Onlara saygı duyuyorum, çok büyük kulüpler ama gitmek istemedim. Beni isteyen kulüp Galatasaray değilse başka bir yere gitmeyecektim, bu benim kararım. Zaha'ya biraz sabırlı olmak lazım. Bazı kişiler Türkiye Ligi'nin kolay olduğunu düşünüyor ama hangi lig olursa olsun futbolcu olarak kendini adapte etmek gerekiyor. Süper Lig çok özel bir lig. Bu lig içinde tutku ve heyecan var. Türk taraftarlar futbolu çok seviyor. Süper Lig transferiniz gerçekleştiği zaman sizden harika işler bekliyorlar. Sizin hemen geçmiş ve oynadığınız kulüplere bakıp beklentiye giriyorlar. Bu beklentilere cevap verilmediği zaman çok büyük tepki veriliyor. Ama ben Zaha'nın performansının kötü olduğunu düşünmüyorum. Her maçta 90 dakika oynamamasına rağmen istatistikleri var. Taraftarın onun için biraz daha sakin ve sabırlı olması gerekiyor. Fenerbahçe sahasında her takımın hayrete düşeceği atmosfer vardı. Bizim için de durum farklı değildi. Ama Fenerbahçe maçına kfada olumsuz senaryo olmadan çıktık. Maça çıkmadan iyi şeyler düşündük. Zafer kendiliğinden geldi. Çok büyük bir başarıydı. Kadıköy'de 20 senedir kazanamıyorduk. Fatih Terim orada bize sadece kendimiz gibi oynamamız gerektiğini söyledi. Fatih Hoca ayrıca topu onlardan hızlı kapıp oynamamız gereken futbolu oynamamızı söyledi. Bunu başardık. İkisi de çok büyük takım. Galatasaray lider ama şampiyonluk yarışı son maça kadar devam edecek gibi. Bence şampiyonluk derbi maçında belli olacak. Galatasaray'ın sahasında iyi bir mücadele bekliyorum. Ama umarım şampiyonluğu Galatasaray kazanır. 

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