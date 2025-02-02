Galatasaray'ın Gaziantep FK Maç Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Gaziantep FK Maç Kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, aşil tendonunda kısmi hasar yaşayan Ismail Jakobs ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçının ardından sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle kadroda yer almadıkları belirtildi.

Ayrıca, Victor Nelsson’un son antrenmana katılmadığı ve muhtemel bir transfer durumu sebebiyle kendi isteğiyle kamp kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

Kadroda Bulunan Futbolcular

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile yapacağı müsabakanın kamp kadrosu şu şekildedir: