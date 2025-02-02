Galatasaray'ın Gaziantep FK Maç Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Gaziantep FK Maç Kadrosu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, aşil tendonunda kısmi hasar yaşayan Ismail Jakobs ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçının ardından sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle kadroda yer almadıkları belirtildi.
Ayrıca, Victor Nelsson’un son antrenmana katılmadığı ve muhtemel bir transfer durumu sebebiyle kendi isteğiyle kamp kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.
Kadroda Bulunan Futbolcular
Galatasaray’ın Gaziantep FK ile yapacağı müsabakanın kamp kadrosu şu şekildedir:
- Fernando Muslera
- Günay Güvenç
- Jankat Yılmaz
- Davinson Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- Kaan Ayhan
- Metehan Baltacı
- Elias Jelert
- Eyüp Aydın
- Berkan Kutlu
- Gökdeniz Gürpüz
- Lucas Torreira
- Efe Akman
- Gabriel Sara
- Roland Sallai
- Dries Mertens
- Yusuf Demir
- Barış Alper Yılmaz
- Ahmed Kutucu
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen