Galatasaray'ın Hatayspor ile Karşılaştığı Sezon Açılışı

Sezon Açılışı: Galatasaray - Hatayspor Maç Notları

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından ilk 11'de önemli değişiklikler yaptı.

Öne Çıkan Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk karşılaşmasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, son iki sezondur şampiyonluk yaşamış bir takım olarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapma amacındaydı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede, Galatasaray sahaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile çıktı.

Yedek Kulübesinde Dikkat Çeken İsimler

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı. Okan Buruk, Süper Kupa'daki maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedek bıraktı.

Yeni Transfer: Gabriel Sara

Galatasaray'ın 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer ettiği Gabriel Sara, bu önemli mücadelede yedekler arasında yer aldı.

Ağrıları Süren Jelert Kadroda Yok

Yeni transferlerden Elias Jelert, ağrıları nedeniyle maça alınmadı. Süper Kupa'daki Beşiktaş karşılaşmasının ardından bu maçta da yer almadı.

Zaha Transfer Görüşmeleri Nedeniyle Kadroda Yer Almadı

Okan Buruk, transfer görüşmeleri süren Wilfried Zaha ile yaptığı değerlendirmelerde, oyuncunun kendini riske etmeme kararı aldığını ifade etti.

Taraftar Destek İçin Bir Araya Geldi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na moral vermek için tribünleri doldurdu. Taraftarlar, "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açarak destek verdiler.

Türk Futbolcu Temsili

Okan Buruk, mücadeledeki 11'de 3 Türk futbolcuya yer verdi. Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Türk statüsünde oynayan Kerem Demirbay başlangıç kadrosunda yer aldı.

82 Gün Sonra Taraftarla Buluşma

Galatasaray, 82 gün sonra taraftarının önünde sahaya çıkma heyecanı yaşadı. İç sahada son maçını 19 Mayıs'ta yapan sarı-kırmızılı ekip, taraftarının büyük desteğiyle sahada yer aldı.

Hatayspor'un Yeni Yüzleri

Atakaş Hatayspor, Galatasaray karşısında yeni transferleri Bamgboye ve Diack ile sahaya çıkarken, teknik direktör Özhan Pulat bu oyunculara güvenerek mücadeleye başladı.