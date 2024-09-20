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Galatasaray'ın Kadıköy'deki Başarısı: Son 7 Sezonda Sadece 1 Yenilgi

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez mağlup oldu ve 8 gol attı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:25
Galatasaray'ın Kadıköy'deki Başarısı: Son 7 Sezonda Sadece 1 Yenilgi

Galatasaray'ın Kadıköy'deki İstatistikleri

2023'ün Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, son 7 sezonda Kadıköy'de sadece 1 kez mağlup oldu.

Son 7 Maç Performansı

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'ndaki son 7 maçta yalnızca 1 kez puan kaybı yaşadı. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Goller ve Rakip Analizi

Galatasaray, bu 7 maçta rakibi Fenerbahçe'ye 8 gol atarken, yalnızca 4 kez ağlarında gol gördü. Öne çıkan isimler arasında Henry Onyekuru (2 gol), Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mustafa Muhammed, Ryan Donk ve Radamel Falcao bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Miha Zajc, Serdar Dursun, Max Krause ve Eljif Elmas birer gol kaydetti.

Galibiyet Serisi

Galatasaray, son 7 maçta 3 galibiyet alarak rakibine karşı bir üstünlük sağlamış durumda. Bu karşılaşmalarda 3-0, 3-1 ve 1-0'lık skorlar ile galip geldi.

Yalnızca Bir Yenilgi

Göz önünde bulundurulduğunda, sarı-kırmızılılar Kadıköy'de Fenerbahçe ile son 7 maçında yalnızca 10 Nisan 2022'de oynanan 2-0'lık maçta kaybetti. O karşılaşmanın gollerini Miha Zajc ve Serdar Dursun attı.

Fatih Terim Dönemi ve Kötü Serinin Sonu

Galatasaray, 23 Şubat 2020 tarihinde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti. Bu galibiyet, Galatasaray'ın Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyeti olarak tarihe geçti.

Son 7 Maçın Özeti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ülker Stadı'nda oynanan son 7 karşılaşmanın sonuçları:

  • 24.12.23 - 0-0
  • 08.01.23 - 0-3
  • 10.04.22 - 2-0
  • 06.02.21 - 0-1
  • 23.02.20 - 1-3
  • 14.04.19 - 1-1
  • 17.03.18 - 0-0

Bu süreç, Galatasaray'ın Kadıköy'deki üstünlüğünü ve Fenerbahçe karşısında gösterdiği istikrarlı performansı ortaya koymaktadır.

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