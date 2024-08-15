Galatasaray'ın Konya Deplasmana Hazırlığı ve Genel Sekreterin Açıklamaları

Galatasaray, Konyaspor ile Mücadele İçin Konya'ya Gitti

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşmak üzere Konya'ya hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan kafilede, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transfer görüşmelerinde olan Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Tercihleri

Teknik direktör Okan Buruk tarafından Konya'ya götürülen oyuncular arasında Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi isimler bulunuyor.

Eray Yazgan'dan Zorlu Süreç Açıklamaları

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, rakipleri Fenerbahçe hakkında sosyal medya üzerinden yürütülen algı yönetimine değindi. Yazgan, rakiplerinin başarıya kolay yoldan ulaşmak için niyetlendiğini vurguladı:

"Başarı emektir. Bunu unutmamalarını tavsiye ederim. Eğer gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa, bizi izlesinler."

Konyaspor Maçında Hedefler

Yazgan, Konyaspor ile olan mücadele öncesinde geçen sezonu nasıl tamamladıklarını da hatırlatarak, bu sezon için benzer başarıyı hedeflediklerini belirtti:

"Geçen sene bu stadyumda şampiyonluğu yaşadık. Bu sene de aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz."

Transfer Sürecinde Gelişmeler

Sakatlık yaşayan Davinson Sanchez ile transfer sürecinde olan Wilfried Zaha hakkında bilgi veren Yazgan, bu oyuncuların süreçlerini dikkatle izlediklerini belirtti. Yazgan, ayrıca deplasman bilet fiyatlarının yüksekliğine de dikkat çekti:

"Konya'daki deplasman tribünü fiyatları oldukça yüksek. Umarım Anadolu takımları bu konuda daha dikkatli olurlar."

Sportif A.Ş’nin Yönetimi ve Gelecek Hedefler

Yazgan, Sportif A.Ş yönetim üye sayısını artıracaklarına dair bilgiler verdi ve sürecin SPK onayı sonrası resmiyet kazanacağını vurguladı. Yenilikler ve kadro planlaması için yatırımlar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Şampiyonlar Ligi Formatı

Yeni Şampiyonlar Ligi formatının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Yazgan, takımdan ayrılma olasılığı olan oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Zaha ve Icardi gibi oyunculara yanıt vermek, takım için yararlı olacaktır. Ama onların da üzerinde çalışılması gereken durumlar var."

Galatasaray, Konya deplasmanında rakibiyle karşılaşmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Dileğimiz, takımın başarıları devam etsin.