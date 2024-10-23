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Galatasaray'ın Mertens ile Elfsborg Zaferi

Mertens, Elfsborg zaferinin ardından takımın motivasyonunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:44
Galatasaray'ın Mertens ile Elfsborg Zaferi

Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg'u kendi sahasında 4-3'lük skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Dries Mertens'ten Açıklamalar

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son 2 yıldır şampiyonluk yaşadık, bu yılda aynı başarıyı elde etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Motivasyon ve Gelecek Hedefleri

Mertens, sezonun başındaki 5-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş maçı için daha motive olduklarını belirtti. "Bu mağlubiyet, lige başlangıcımızda bize ekstra bir motivasyon sağladı. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik," dedi.

Defansif Zafiyetler Üzerine Düşünceler

Mertens, takımın öne geçtiği maçlarda sıkça gol yemelerinin nedenine dair, "Bu duruma dikkat etmemiz lazım. Neden bu kadar gol yediğimizi ben de bilmiyorum," şeklinde konuştu.

Süper Lig’de Zorlu Rakipler

Belçikalı oyuncu, Süper Lig'in zorlu geçeceğini ve rakiplerin transfer dönemindeki güçlenmelerini değerlendirerek, "Beşiktaş iyi oyuncular aldı, Fenerbahçe de aynı şekilde. Bizim yapmamız gereken, performansımızı artırarak daha iyi sonuçlar almak," dedi.

Diziliş Üzerine Görüşler

Müsabakadaki dizilişi değerlendiren Mertens, "Diziliş, hocamızın düşündüğü ve uygulamak istediği bir sistemdi. 3'lü savunmaya karşı daha etkili olabileceğimizi düşündü. Gelecekte bu dizilişe daha iyi uyum sağlayabileceğimizi umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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