Galatasaray'ın Rizespor'a Karşı Kesin Zaferi: Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray, Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, kadrosundan memnun ve genç oyunculara güveniyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:39
Galatasaray'ın Rizespor'a Karşı Kesin Zaferi: Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşarak 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtaki performanslarını ve kadrosunu değerlendirdi.

Savunma ve İleri Hattaki Başarı

Buruk, "Savunma hattını önde kurduğumuzda rakiplerimize üstünlük kuruyoruz. Bu maçta çok ürettik ve gol yemedik" diyerek savunma stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Kendilerinin oyun planına sadık kaldıklarını ve rakibin zor anlar yaşadığını belirtti.

Kadro Kalitesi ve Transfer Düşünceleri

Buruk, takım kadrosunun güçlü olduğunu ifade ederek, "Kadromdan memnunum. İyi oyunculara sahibiz. Icardi ve Ziyech olmaksızın bu maçı iyi geçirdik" dedi. Ayrıca, Osimhen'in transferi sonrası iki forvetle oynama imkanlarını da araştırdıklarını söyledi.

Mourinho'nun Açıklamalarına Yanıt

Mourinho'nun Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapıldığına dair sözlerine cevaben Buruk, "Bize önceki haftalarda negatif ayrımcılık yapıldı. Aleyhimize olan penaltılar verilmedi" diye konuştu.

Genç Yıldızlar ve Adaptasyon Süreçleri

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından Buruk, "Milli takımdaki performansını burada da gösterebileceğini düşünüyorum" dedi. Yeni transferlerin adaptasyon sürecine dair de "Jelert, yatırım yaptığımız oyunculardan. Kısa vadede büyük beklentimiz yok, ama potansiyelini göstermesi için uygun ortam sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mertens'in Performansı

Dries Mertens'in karşılaşmadaki performansından memnun kalan Buruk, "Bu sezonki en iyi maçını oynadı. Osimhen ile birbirlerini tanıyor olmalarının etkisi olabilir" derken, Mertens'in katkısının altını çizdi.

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