Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki ilk hafta mücadelesini 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 tarihinde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşmişti.

Galatasaray'ın maç takvimi

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere toplam 8 maç oynayacak. Lig aşaması tamamlandığında sıralamada ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamaklarda yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.