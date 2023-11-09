Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kasası kilitlendi: Mağlubiyet yüklü paradan etti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor. Ancak mağlubiyet büyük paraların gitmesine sebep oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAĞLUBİYET PAHALIYA PATLADI

Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ederken Galatasaray gruplarda 3 maçı kaybetti. Bu sebeple büyük paralar da kaçmış oldu. Manchester United galibiyeti sonrasında takım 7 milyon 470 bin Euro ödül alma fırsatı yakalamıştı ancak ödemeyi alamadı.





Döviz bakımından takımı epey rahatlatacağı düşünülen para elden kaçtıktan sonra sarı kırmızılı takım kalan iki maça odaklanmış durumda. Sarı kırmızılı takım grupların beşinci maçını Manchester United ile kendi sahasında oynarken son maçını Kopenhag karşılaşmasını da Kopenhag evinde oynayacak. Takımın gruplardan çıkması için son kalan maçlar ise önemli.