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Galatasaray'ın Süper Lig İlk Yarısında Kart Raporu: 36 Sarı ve 1 Kırmızı Kart

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında 36 sarı kart ve tek kırmızı kartla dikkat çekti. Metehan Baltacı sezonun tek kırmızı kartını gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:08
Galatasaray'ın Süper Lig İlk Yarısında Kart Raporu: 36 Sarı ve 1 Kırmızı Kart

Galatasaray'ın Süper Lig İlk Yarısında Kart Durumu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girerken, Galatasaray’da oyunculara toplamda 36 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterildi. 16 maçta 17 futbolcu bu kartlardan nasibini alırken, rakiplere ise 41 sarı ve 2 kırmızı kart çıkarıldı.

Tek Kırmızı Kart: Metehan Baltacı

Galatasaray tarihinin ilk yarısında kırmızı kart gören tek oyuncu Metehan Baltacı oldu. Genç stoper, 15. haftadaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında, Rey Manaj ile yaşadığı mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Turgut Doman tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. VAR uyarısı ile pozisyonu yeniden değerlendiren Doman, Metehan'ı 15. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

İkinci Yarılarda Daha Fazla Kart

Bu sezon Galatasaray, ligde oynadığı maçların ikinci yarılarında daha fazla kart gördü. İlk yarılarda 12 sarı ve 1 kırmızı kart gösterilirken, ikinci yarılarda 23 sarı kart ortaya çıktı. Ayrıca, kaleci Fernando Muslera, Sivasspor maçının bitiş düdüğünün ardından 1 sarı kart aldı.

En Fazla Kart Gören Maçlar

Galatasaray’ın ligin ilk bölümünde en çok kart gördüğü karşılaşmalar arasında Sivasspor ve Fenerbahçe maçları öne çıktı. Sivasspor maçında sarı-kırmızılı futbolculara 5 sarı ve 1 kırmızı kart olmak üzere toplam 6 kart gösterildi. Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında ise Galatasaraylı oyuncular toplamda 6 sarı kart gördü.

En Fazla Kartı Gören Oyuncu: Davinson Sanchez

Galatasaray’da ilk yarıda en fazla kart gören oyuncu Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper, 11 maçta 5 sarı kartla akılda kalırken, onu 4 sarı kartla Kaan Ayhan ve Roland Sallai izledi.

Süper Lig'de kart gören tüm Galatasaraylı futbolcuların listesi:

  • Metehan Baltacı: 0 sarı / 1 kırmızı
  • Davinson Sanchez: 5 sarı
  • Kaan Ayhan: 4 sarı
  • Roland Sallai: 4 sarı
  • Fernando Muslera: 3 sarı
  • Barış Alper Yılmaz: 3 sarı
  • Abdülkerim Bardakcı: 3 sarı
  • Dries Mertens: 2 sarı
  • Lucas Torreira: 2 sarı
  • Kerem Demirbay: 2 sarı
  • Victor Osimhen: 2 sarı
  • Michy Batshuayi: 1 sarı
  • Yunus Akgün: 1 sarı
  • Berkan Kutlu: 1 sarı
  • Elias Jelert: 1 sarı
  • Hakim Ziyech: 1 sarı
  • Ismail Jakobs: 1 sarı

Toplam Kart Sayısı: 36 sarı, 1 kırmızı.

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