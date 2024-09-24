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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Macerası 2023-2024

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşıyor. Daha önceki başarıları ve güncel performansı ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:10
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Macerası 2023-2024

Galatasaray'ın Kupa 2 Macerası

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, UEFA Kupası'nın 2009-2010 sezonundan itibaren oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor.

Yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek olan Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansı ile ön planda.

Geçmiş Performans ve Hedefler

Anadolu Ajansı'nın raporuna göre, Trendyol Süper Lig'inde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefi ile başladı.

Ancak yenilenen formatta, 36 takımlı grup aşamasına katılmak için yapması gereken play-off maçında Young Boys ile karşılaştı fakat turu geçemedi.

Bu Sezonun İlk Maçı

Galatasaray yarın, RAMS Park'ta PAOK ile karşılaşacak. Maçsa saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa'daki Başarıları

Cimbom, daha önce UEFA Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı olmanın yanı sıra Kupa 2'de çıkmış olduğu 94 karşılaşmada 37 galibiyet elde etti.

Bu süreçte rakip fileleri toplamda 146 kez havalandırdı ve kalesinde 119 gol gördü.

Sahada Dikkat Çeken İstatistikler

Galatasaray, Kupa 2'de iç sahadaki 47 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 85 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

Son 14 maçında yalnızca 2 kez mağlup olan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Başarılar ve Kupalar

Galatasaray, müzesinde iki Avrupa kupası barındırıyor. İlk kupasını 1999-2000 sezonunda Fatih Terim yönetiminde kazanarak Arsenal'ı geçerek UEFA Kupası’nı aldı.

2000 yılında ise Mircea Lucescu yönetiminde, Real Madrid'i mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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