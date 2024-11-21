Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru: Pasifik Holding

Galatasaray, Pasifik Holding ile Formanın Sırt Sponsoru Oldu

Galatasaray Kulübü, yeni forma sırt sponsoru olarak Pasifik Holding ile anlaştı. Bu önemli iş birliği, kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından düzenlenen imza töreni ile duyuruldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve CEO'su Fatih Nusret Dur da katıldı.

Dursun Özbek'in Açıklamaları

Dursun Özbek, törendeki konuşmasında, "Pasifik Holding, gayrimenkul, lojistik, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde yatırımlar yapan önemli bir holding. Bu vizyoner bakışı, Galatasaray markasıyla yaşatmak için bu anlaşmayı gerçekleştirdik. Bu birlikteliğin bizi hedefimiz olan kupalara ulaştıracağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Osimhen ile İlgili Değerlendirmeler

Özbek, Victor Osimhen hakkında sorulan bir soru üzerine, "Osimhen, bizim oyuncumuz. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcuyu izletmekten gurur duyuyoruz. Sezon sonunda tüm kulüpler onun peşinde olacaktır. Ancak harcama limitleri burada önemli, sezon sonuna kadar Galatasaray 5. yıldızın peşinde koşacak," şeklinde yanıtladı.

Icardi'ye Duyulan Destek

Dursun Özbek, sakatlanan Mauro Icardi için ise, "Icardi, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Kendisi belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ve en kısa sürede geri dönmesini bekliyoruz," dedi. Ayrıca, Galatasaray'nın Icardi'ye olan desteğini de vurguladı.

Önemli Görüşmeler ve Sponsorluk Anlaşmaları

Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedeflediklerini ve Doğu Perinçek ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri de paylaştı. Perinçek'in, Galatasaray’ın Uzak Doğu bölgelerindeki sponsorluk anlaşmalarında destek verebileceğini belirtirken, kulübün uluslararası alanda tanıtımına olan katkılarını da vurguladı.

Pasifik Holding ve Abdullah Kavukçu'nun Değerlendirmeleri

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Pasifik ailesi olarak destek verdikleri için tüm Galatasaray camiasına teşekkür etmek istiyorum. Bu iş birliği bizi gururlandırıyor," dedi. Abdullah Kavukçu da, "Galatasaray olarak bu yıl ekonomik gücümüzü artırmak adına önemli anlaşmalar yaptık. Pasifik Holding ile anlaşma yapmaktan mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galatasaray Kulübü ile Pasifik Holding arasında futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 2), Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu (sağda), Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan (sol 2) ve Pasifik Holding CEO'su Fatih Nusret Dur (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü ile Pasifik Holding arasında futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 2), Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu (sağda), Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan (sol 2) ve Pasifik Holding CEO'su Fatih Nusret Dur (solda) katıldı.